Grandi emozioni per chi stamane era in Piazza del Plebiscito: al risuonare dell'inno di Mameli, infatti, i Vigili del Fuoco di Napoli hanno eseguito in maniera acrobatica e spettacolare il dispiegamento del gigantesco Tricolore sulla facciata di Palazzo Reale, come mostrano le immagini del nostro video.