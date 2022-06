Festa della Repubblica in Piazza del Plebiscito. Le foto

Commozione, applausi e bandiere in Piazza del Plebiscito per la Festa del 76mo anniversario della fondazione della Repubblica.

Dopo la tappa al Mausoleo di Posillipo, dove il prefetto di Napoli Claudio Palomba con le massime autorità religiose, civili e militari, ha deposto corone di fiori in onore dei caduti, nella piazza simbolo della nostra città ha avuto luogo la suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera, con lo schieramento del reparto interforze. Il prefetto ha quindi dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica per poi procedere alla consegna delle Medaglia d’onore alla memoria dei cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ed ai familiari dei deceduti, e delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a cittadini dell’area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari. Consegnata anche una Medaglia d'argento al Valore Civile