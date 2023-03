Per la festa del Napoli ai Quartieri spunta un Vesuvio con tanto di scudetto

Dopo le sagome dei giocatori a grandezza naturale, i murales su palazzi e scale, le infinite bandiere che hanno sostituito ovunque i classici panni stesi, ai Quartieri, nei pressi di Piazzetta Maradona e vicino via Nuova Santa Maria Ognibene, è spuntato un vero e proprio Vesuvio. Non intralcia la circolazione, ma troneggia nella piazzetta ed è davvero grandissimo. Una curiosità in più da ammirare e fotografare, come ha fatto per noi l'avvocato Stefano Massa