Poste Italiane e la storia di Michela

"Per Poste Italiane l’inclusione e la parità di genere sono valori fondamentali. Non a caso, le donne del Gruppo rappresentano oggi più della metà della popolazione aziendale e rendono quella guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante una delle aziende più “rosa” del nostro Paese, con un’importante presenza femminile anche ai vertici" spiega un comunicato dell'azienda che diffonde la storia di una delle sue dipendenti, Michela Bianco, 41 anni.

Storia di Michela

"Quando è entrata in azienda, nel 1981, aveva vent’anni ed una bimba appena nata di nome Giulia - raccontano a Poste Italiane - Faceva la portalettere a Monte di Procida, in provincia di Napoli, e l’orario ridotto di lavoro, oltre alla forza che solo i ventenni hanno, le hanno consentito di crescere e seguire la piccola Giulia da vicino nei suoi primi anni di vita". Con l'inizio dell’asilo per Giulia, Michela, che nel frattempo era passata a lavorare in un ufficio postale, ha potuto ricominciare e finire gli studi, laureandosi in Scienze Politiche, grazie ai permessi studio che l’azienda le ha riconosciuto quando le era necessario, per poi diventare prima consulente finanziario e poi, nel 2011, referente commerciale per l’intera regione Campania. “In questi 20 anni - racconta Michela - io e mia figlia siamo cresciute insieme. Mi sono sempre sentita tutelata e appoggiata dalla mia azienda nelle scelte di vita e professionali, tanto da decidere, dopo 20 anni dalla nascita di Giulia, di diventare di nuovo mamma. Certo - prosegue Michela - l’organizzazione è fondamentale: l’aiuto dei miei genitori, del mio compagno e anche di Giulia sono importantissimi perché io possa serenamente svolgere il mio lavoro. Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se al mio fianco non ci fosse stata anche quella che chiamo mamma Poste”.

Annullo speciale e 2 cartoline per la Festa della mamma

Alla Festa della Mamma 2022 Poste Italiane dedica due cartoline come modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività. Le cartoline possono essere acquistate (0,90 €) online sul sito poste.it, negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Napoli (l’elenco è consultabile sul sito www.poste.it) e negli “Spazio Filatelia”, dove fino al 9 maggio sarà anche possibile chiedere l’annullo speciale rettangolare dedicato, da utilizzare esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile