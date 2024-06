Festa grande alla Sanità per la riapertura di Poppella

Festa grande alla Sanità per la riapertura del locale, completamente ristrutturato, di Poppella. È qui che è nato il mitico "fiocco di neve", il dolce iconico che ha conquistato i palati di tutto il mondo facendo conoscere quanto c'è di buono, non solo in senso gastronomico, nel rione.

"Questa festa è per il quartiere, per la gente - ha detto Ciro Scognamillo - quello che ho fatto lo devo anche a loro, per questo il fiocco di neve non aumenta di costo: deve restare un dolce accessibile a tutti, un dolce del popolo".

Il nome "Poppella" nasce nel lontano 1920: è la fusione di Papele e Puppnella, ovvero Raffaele (Scognamillo) e Giuseppina (Evangelista), marito e moglie, che avevano un panificio nel Rione Sanità. Ciro ha raccolto il testimone dal padre Salvatore, figlio di Papele. Una storia di lavoro, sacrifici e famiglia, fino al colpo di genio del "fiocco di neve", un dolce tanto semplice quanto buono, capace di ingolosire ed emozionare. Ad assaggiarlo alla Sanità, tra i tanti, è venuto anche Robert De Niro, lo scorso luglio, in vacanza con il suo yacht a Napoli.

Tante, tantissime le persone che hanno partecipato alla festa per il taglio del nastro tra cui artisti e star dei social come Peppe di Napoli, donna Assunta la Figlia d' 'o Marinaro e il figlio Giuseppe Scicchitano