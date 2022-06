Festa della Repubblica: il video tutto da ridere

Come festeggerete oggi la festa della Repubblica? L'attore Giuseppe Bottino vi dà dei suggerimenti alla sua maniera in un video-sketch esilarante. Bottino è laureato in Ingegneria Biomedica e la sua grande passione per il cinema lo porta a studiare recitazione. Si forma alla scuola di cinema “CinemaFiction”, alla palestra per attori e autori “KomikaMente on stage”, ha partecipato alla MasterClass con il Maestro Ferzan Ozpetek e continua a formarsi seguendo MasterClass con i più grandi Casting Directors italiani.

Parla inglese e all’amore per la recitazione, unisce anche l’amore per lo sport. Pratica da anni tennis ed ha praticato boxe e calcio. Ha interpretato diversi ruoli, lavorando con due delle società più attive sul web “The Jackal” e “Casa Surace“. In teatro ha avuto modo di partecipare, con ruoli da co-protaginista in commedie e musical. Ha interpretato un ruolo di rilievo nella serie tv “La Squadra” e al cinema è di prossima uscita il film “In fila per due” per la regia di Bruno De Paola .