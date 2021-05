Festa della mamma: le torte da film

La storica pasticceria di via Concordia a Montecalvario lancia per la festa della mamma una linea speciale di torte ispirate a madri rese famose dalla Tv o dal cinema.

C'è così Daenerys, per la mamma dei draghi di “Game of Thrones”, per cui è stata elaborata una delizia ricoperta di "squame di drago" realizzate con crema chantilly e cuore rosso di fragola, mentre un manto di fragoline, rosso come daa dress code della regina madre , affondate nell'oro della crema pasticcera e poggiate su una base di pasta frolla sono per Cersei del Trono di Spade.

Il più classico e intramontabile dei dolci della tradizione partenopea legata alla primavera, pan di Spagna, panna e fragole, è per Adelina di “Ieri Oggi e Domani”, la mamma contrabbandiera di Forcella resa iconica da Sofia Loren. Una Chantilly alle fragole è per Filumena di “Matrimonio all’italiana” decorata con sbuffi di panna colorata o per Cesira della "Ciociara" completata da cioccolato fondente, con il suo retrogusto amaro come lo fu la II Guerra mondiale.

Cioccolato Kinder su pan di Spagna al cacao sono per Manuela di “Tutto su mia madre”, di Pedro Almodovar, donna forte e coraggiosa. Infine Elizabeth, per la regina madre, inflessibile e rigorosa, celebrata dalla seguitissima serie Netflix "The Crown" : torta a specchio composta da bisquit alla vaniglia, ripieno di cremoso al cioccolato bianco, gelée alla fragola e mousse al cioccolato bianco.