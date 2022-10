'A Figlia d''o Marenaro, grande festa per Donna Assunta: alcune immagini della serata - VIDEO

Grande festa per Assunta Pacifico de "'A Figlia d''o Marenaro". La "regina del mare" - così viene scritto in un post, ha festeggiato ieri il compleanno. Tanti gli amici intervenuti al party esclusivo, mentre lo storico locale di via Foria è rimasto chiuso al pubblico.

Alcune delle immagini sono finite anche sui social. Un video è stato pubblicato anche sulla pagina ufficiale de "'A Figlia d''o Marenaro". Tanti i commenti per donna Assunta che ha conquistato tutti. Le immagini sono diventate subito virali.