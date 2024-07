In piazza Mercato torna la Festa del Carmine: musica, enogastronomia e fuochi d'artificio

Promossa dal Forum Promozione del Territorio Mercato – Orefici, Asso.gio.ca., Consorzio antico borgo orefici e Consorzio antiche botteghe tessili, in collaborazione con l’assessorato al Turismo e Attività produttive del Comune di Napoli, la Seconda municipalità, Coldiretti Napoli e la Basilica S. Maria del Carmine Maggiore, in piazza Mercato torna la festa del Carmine e durerà più giorni.

Si parte il 13 luglio, con il taglio del nastro della prima fiera gastronomica, con oltre 20 stand di prodotti agro-biologici e lo Street Food di Campagna Amica Coldiretti, artisti di strada, performance e concerti.

Lunedì 15 luglio alle ore 20.30 spettacolo musicale con Mario Maglione, Raffaello Converso e Valentina Stella e a seguire l'incendio del Campanile di Fra' Nuvolo con lo spettacolo pirotecnico.

Martedì 16 luglio celebrazioni in Basilica (alle ore 19.00 la Santa Messa sarà presieduta da monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita dell’ Arcidiocesi di Napol) e alle ore 20.30 la rappresentazione teatrale “Napoli rivoluzionaria”.

I commenti

"Siamo orgogliosi di riportare a Napoli la festa del Carmine, una ricorrenza dalla lunga tradizione che abbiamo scelto di celebrare quest’anno in una “veste rinnovata”, seppur con le radici ben salde in quella che resta l’antica vocazione commerciale dell’area - spiega il Segretario Generale della Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli Giuseppe De Stefano – il nostro intento resta infatti quello di non stravolgere questo territorio, così come è accaduto per la Festa della Befana, che abbiamo promosso a gennaio in questo territorio. Un’area che ha un cuore che batte in modo incessante ogni giorno – conclude – e che può e deve aprirsi a nuove attività, ai flussi turistici, agli investimenti".

"Dopo il grande successo del Villaggio ospitato nel capoluogo partenopeo lo scorso dicembre, è arrivato il momento di riproporre alcune delle attrazioni anche in altri angoli della città - commentano il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda e il presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga - La bontà delle eccellenze del territorio sarà un’attrazione in più per quanti saranno presenti in piazza del Carmine".

"Vivere la festa e la piazza per noi significa occuparci della comunità locale attraverso la musica, l’arte, il fare e il dialogare: tutto ciò – spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca. , da sempre impegnata per il rilancio di questo luogo iconico della città - toglie letteralmente i ragazzi dalla “strada”, sottrae manovalanza a basso costo dalla camorra e propone ai ragazzi modelli educativi e culturali alternativi: ecco per cosa lavoriamo da oltre 25 anni".