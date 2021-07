Nuovo brano per Federico Salvatore che canta "'O Green Pass". L'artista napoletano, come di consueto, usa temi di attualità per regalare nuove perle ai suoi tanti fans. Il video esilarante è diventato virale in poche ore, raccogliendo l'apprezzamento di molti followers. Federico Salvatore, a modo suo, tratta uno degli argomenti più discusso delle ultime settimane.