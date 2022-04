Tumore al seno: l'iniziativa di solidarietà di Federico Fashion Style

"Federico Lauri, per tutti Federico Fashion Style, l'hair stylist più amato della tv reduce dai molteplici impegni televisivi: Il Salone delle Meraviglie, Ballando con le Stelle, La Pupa e il Secchione, non ha mai perso di vista il suo primo obiettivo, e anche il più importante: mettere al centro dei suoi progetti il benessere e la bellezza delle donne. Questa volta Federico ha scelto di perseguire il suo obiettivo in modo molto speciale: donando, oggi 22 aprile a Roma, un rossetto esclusivo della sua nuova linea make-up a tutte le 'amiche' dell'Associazione IncontraDonna Onlus, capitanate dalla Presidente la Professoressa Adriana Bonifacino, che stanno affrontando la dura battaglia contro il tumore al seno. Perché il sorriso è parte integrante del percorso di cura e rinascita di ogni paziente".

Così in una nota diffusa da IncontraDonna Onlus. Federico Lauri in proposito ha dichiarato: "Ogni volta che realizzo un look, un'acconciatura o semplicemente mi trovo davanti a uno specchio con una donna, quello che davvero mi colpisce è il suo sorriso. In qualsiasi situazione difficile una donna si trovi, a qualsiasi età essa sia, le donne hanno la capacità unica di tirare fuori una grinta pazzesca e ripartire. Ho voluto fare questo piccolo omaggio a tutte le amiche dell'Associazione IncontraDonna perché tengano sempre a mente che la bellezza del loro sorriso è la vera forza".

"In Italia sono 3,4 milioni- si legge ancora nel comunicato- le persone che vivono con una diagnosi di tumore. La maggior parte di loro, attraverso le terapie oncologiche e chirurgiche, risolve il proprio percorso e prosegue nei controlli periodici. Le donne colpite da un carcinoma della mammella infatti hanno una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi dell'87%, e a 10 anni dell'80%. Un universo di ex-pazienti che tornano ad una vita lavorativa ed affettiva di 'normalità'; sempre più spesso questa normalità viene mantenuta anche nel percorso di cura, grazie alle figure dei caregivers (coloro che sostengono i pazienti nel percorso) e delle molteplici attività di supporto che attraverso l'associazionismo vengono messe in campo (laboratorio teatrale, ballo, premi letterari e medicina narrativa, nordic walking, pagaia e molto altro)".

Adriana Bonifacino, Presidente della Onlus ha dichiarato: "La cura di sé stesse, l'amore verso il proprio corpo e la capacità di accettare una nuova immagine di sé sono elementi necessari al processo di guarigione. Il rossetto rosso donato da Federico rappresenta un messaggio di ottimismo e di supporto verso le Donne che resistono e combattono ogni giorno, affinché #insieme riescano a farlo, con un sorriso". "Donne e uomini- conclude il comunicato- con la necessità e il desiderio di ricrearsi un progetto di vita e di non essere identificati con la propria malattia. A questi elementi di resilienza e rinascita si è ispirato Federico immaginando queste 'combattenti' sfoggiare il loro splendido sorriso di rosso vestito. Saranno oltre 3000 i rossetti devoluti in beneficienza e distribuiti attraverso IncontraDonna Onlus a tutti i comitati regionali collegati all'Associazione: Calabria - Cosenza; Campania - Napoli; Sicilia - Palermo; Abruzzo - Avezzano; Basilicata - Potenza e Sardegna - Cagliari".