Federico Fashion Style ad Afragola per l'apertura di Iolangela - Le foto

È stato un party dalle mille sfumature di rosa, quello per l’inaugurazione, ad Afragola, del nuovo spazio dedicato alla bellezza firmato “Iolangela”, dall'unione dei nomi delle sorelle immprenditrici Iole ed Angela Ruggiero. Testimonial d'eccezione Federico Fashion Style, il parrucchiere delle vip, protagonista su Real Time de “Il Salone delle meraviglie”, per il quale le due imprenditrici napoletane curano la parte beauty: “E' il via a una stagione lavorativa piena di novità. Una tra tutte, questa nuova sede” hanno dichiarato le Ruggiero.

Al party hanno preso parte tanti amici e clienti delle “Iolangela", ma anche numerosi curiosi, invitati a partecipare allo spettacolo all'insegna di giochi di luci, mangiafuoco, dj set, ballerine con maxi ali piumate e maschere gold, che si sono cimentate in sensuali coreografie. Chicca tra le chicche, il gustoso buffet con tanto di bollicine in nuance e la simpatica partecipazione delle mascotte “Iolangela”.

“Sono molto contento di essere qui stasera - ha detto Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style - La collaborazione con le ragazze rappresenta un incontro professionale di alto respiro. Sono state in gamba a percorrere la loro strada, tenaci e caparbie. Infatti, ci siamo subito trovati”.

Chi c'era al party Iolangela

All’apertura del nuovo spazio hanno partecipato, tra gli altri: la tik toker Aurora Celli, lo sportivo Marco Maddaloni, la cantante Emiliana Cantone, Carmine Ruggiero, le due “collegiali” di Rai Due, Marika e Giulia Ferrarelli, Gigi Soriani e Gigio Rosa di Radio Marte in console e voce, il sindaco di Afragola Antonio Pannone, l’assessore alla Polizia Locale, Mauro Di Palo e quello al Verde Pubblico, Aniello Silvestro oltre al consigliere comunale, Vincenzo De Stefano.