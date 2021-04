Federica superstar

Federica Web Learning, il Centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'Università di Napoli Federico II, leader in Europa per produzione di MOOC - Massive Open Online Courses. E da oggi estende la sua offerta su Coursera, il principale provider a livello globale.

Con 350mila iscritti in Italia e nel mondo e oltre 2,5 milioni di sessioni di studio, Federica Web Learning, il Centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'Università di Napoli Federico II, è leader in Europa per produzione di MOOC ovvero Massive Open Online Courses.

Da adesso l'offerta di Federica è anche su Coursera, il principale provider a livello globale.

La partnership è stata presentata da Jeff Maggioncalda, CEO di Coursera, nell'ambito della Coursera Conference - Building a More Just World Together , due giorni dedicata alla presentazione dei nuovi progetti Coursera e ad uno sguardo sulle opportunità educative online, arricchito dai punti di vista di numerosi e autorevoli speaker.

Coursera guida il mercato dei MOOC con oltre 77 milioni di learners nel mondo. Fondata nel 2012 dai docenti della Stanford University, Daphne Koller e Andrew Ng, propone percorsi educativi realizzati in collaborazione con le più prestigiose università e organizzazioni professionali internazionali: più di 200 le istituzioni e le aziende coinvolte di cui oltre 100 compaiono nella lista Fortune Global 500.

I primi corsi di Federica Web Learning su Coursera saranno rilasciati in lingua italiana e saranno tutti dedicati a temi di grande attualità e utilità, per affinare specifiche competenze chiave per le future realtà professionali. È possibile già iscriversi a

- Smart Working: Lavoro agile e Business English

- Specialization Data Visualization: Analisi dei dati con Tableau (3 corsi).

A partire da maggio sarà inoltre lanciata la Specialization Data Science con Python e R (3 corsi).