Federica Pellegrini a sorpresa a Casa Florinda

L'atleta in visita nella casa protetta per donne maltrattate

Visita a sorpresa di Federica Pellegrini a Casa Fiorinda a Napoli.

L'atleta azzurra ha trascorso una serata in compagnia con le ospiti della casa per donne maltrattate, un luogo fisico di accoglienza e solidarietà dove poter sperimentare, attraverso la relazione tra donne, che uscire dalla violenza è possibile. Un luogo dove le parole possono trasformarsi in progetti e in azioni per ricostruire una vita libera dalla violenza.

"Grazie a Casa Fiorinda e a tutte le operatrici che danno pieno sostegno a DONNE coraggiose …(per ovvie ragioni di sicurezza qui nella foto sono presenti solo le operatrici e l’assessore ma non le ragazza della #casaprotetta)" ha scritto su Instagram la Pellegrini pubblicando una foto che, appunto, la ritrae con l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Donatella Chiodo e le operatrici.

"Oggi mi sono recata, insieme a Federica Pellegrini, a Casa Fiorinda, la casa comunale destinata alle donne vittime di violenza. Abbiamo trascorso un po’ di tempo insieme ascoltando i loro racconti difficili. Che il loro coraggio sia da esempio per tutte le donne che non riescono a farlo" ha commentato l'assessore Chiodo.

Durante la visita Federica Pellegrini ha chiesto la storia delle ragazze, dei bambini, il percorso che le ha portate alla denuncia e allo stesso modo i timori che hanno nel tornare semplicemente a passeggiare.