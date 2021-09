Federica Pellegrini al San Carlo

Federica Pellegrini, testimonial JAKED, consegnerà 20 borse di studio di nuoto ai bambini seguiti dalle associazioni che si occupano di minori sul territorio Centro La Tenda, Accendiamo una stella for you, TuttiColori e Fondazione Pavesi.

L'appuntamento è questo venerdì,24 settembre, alle ore 10.30, nel foyer del Teatro San Carlo.

All'incontro saranno presenti anche Raffaele Carlino presidente di Miriade e Napoli Calcio Femminile; Francesco Tripodi direttore generale Miriade e head of brand Jaked; Emmanuela Spedaliere direttore generale Teatro San Carlo; Titty De Marco, responsabile rapporti con le famiglie e i minori dell'Associazione Centro La Tenda; Maria Rotunno, presidente di "Accendiamo una stella for you"; Suor Lucia Sacchetti per la Fondazione Pavesi e l'associazione TuttiColori. L'evento è moderato dalla giornalista Titti Improta.