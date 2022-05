Federica Pellegrini raccontata dal giornalista che l'ha seguita dagli esordi. Il libro presentato al circolo Canottieri

Federica Pellegrini, tra le più grandi sportive di sempre raccontata da Stefano Arcobelli, il giornalista che l’ha seguita dagli esordi, vedendola trasformarsi da giovane promessa a "Divina" internazionale, in un volumeche è stato presentato in uno dei luoghi simbolo degli sport acquatici a Napoli, il Circolo Canottieri. Accolti dal presidente del sodalizio Achille Ventura, l'autore, il campione olimpico Massimiliano Rosolino, il giornalista Bruno Majorano e davvero tanti giovanissimi aspiranti campioni della scuola nuoto del Circolo.

Federica Pellegrini – Vincere, vivere, sorprendere: lo stile libero di una leggenda italiana, (per Diarkos editore), questo il titolo del volume a firma di Stefano Arcobelli, giornalista esperto e polivalente del quotidiano sportivo più importante d’Italia che sul legame tra Federica Pellegrini e Napoli al nostro microfono dice "Federica è una che vive di passione e non c'è città più appassionante e appassionata di Napoli".

In 256 pagine, che si leggono tutte d’un fiato, suddivise in 33 capitoli e tre sezioni, Arcobelli racconta la storia ma anche emozioni e aneddotti della vita di Federica Pellegrini. Non si tratta dunque di un libro tecnico, ma di un volume destinato a coinvolgere ed emozionare con una vicenda esemplare fatta di carattere, determinazione, spirito indomito e qualità eccezionali che hanno portato Federica ad essere la più grande nuotatrice azzurra di sempre, capace di conquistare 59 medaglie internazionali fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, l'atleta italiana più giovane (16 anni appena) a salire su un podio olimpico in una gara individuale, fino a diventare leggenda.