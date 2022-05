24 ore di Aria: la suggestiva mostra itinerante di Federica Gioffredi sulle Gradinate delle Rampe Brancaccio

Aria, acqua, terra, fuoco sono le tappe di Kosmo, viaggio visivo dell’artista Federica Gioffredi, che parte da Napoli con inaugurazione questo giovedì, 26 maggio, alle 18, sulle gradinate delle Rampe Brancaccio di Napoli (Gradini Francesco D'Andrea), dove le foto resteranno in mostra per 24 ore prima di partire alla volta di Procida e poi Pozzuoli. Curatrice dell''esposizione la docente e storica dell’arte Bianca Stranieri.

"Il primo elemento protagonista della mostra Kosmo è Aria - spiega Gioffredi - volutamente allestita in città per poche ore perché fluttua, respira, agita, sospinge, accarezza, inebria, per poi dissolversi. La mia forma di ricerca costante è il movimento. Sono sempre stata colpita non da ciò che un luogo ha di evidente, ma dai dettagli che colgo e che mi restano impressi nella memoria: un colore, una forma, dei riflessi o i contrasti, una texture o magari delle ombre. È così che è arrivata l’ispirazione sul cosmo e i quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco".

Fotografa e reporter, napoletana, classe ’72, Federica Gioffredi è figlia del campione del mondo di off-shore Antonio. Giovanissima si è trasferita a Milano, dove ha vissuto per un decennio. Decisivi per il suo percorso artistico sono gli anni successivi trascorsi a Bali, dove la fotografia si trasforma da passione a professione. "La naturale consapevolezza dello strumento fotografico e la sua propensione a catturare immagini - racconta - è il terreno su cui alimento la mia cifra stilistica. Il mio obiettivo è trasformare uno scatto di vita quotidiana in una immagine d'arte: da ogni foto emerge, vivendo in parallelo, il mio mondo interiore e quello reale".

L’artista sarà a Procida il primo luglio, dove l’elemento protagonista è l’Acqua, quindi a Pozzuoli con il Fuoco per tornare a Napoli, a casa, con la Terra.