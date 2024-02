FantaSanremo, la classifica dopo tre serate: The Kolors nella top 10, Geolier tra gli ultimi

Il FantaSanremo è il gioco che sta appassionando e divertendo tantissimi italiani in queste giornate del festival. Anche gli artisti in gara si prestano al rituale dei 'bonus' da regalare a chi ha creduto in loro attraverso gesti o trovate sul palco dell'Ariston.

Dopo la terza serata a guidare la classifica generale provvisoria del gioco è D'Argen D'Amico, primo in assoluto con 295 punti, seguito da La Sad e Negramaro al secondo posto con 240 punti.

Ai piedi del podio l'artista campana Big Mama, con 218 lunghezze. Per quanto riguarda i napoletani in gara è da registrare l'ottavo posto momentaneo dei The Kolors con 175 punti. Sul fondo della graduatoria, invece, Geolier, terz'ultimo in 28esima posizione con soli 90 punti conquistati.