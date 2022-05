Ecco il nuovo superstore Famila: 1500mq per tutte le aree del fresco. Mastella all'inaugurazione

Taglio del nastro in Campania per il nuovo Superstore FAMILA. Affiliato al Gruppo Megamark di Trani, leader nella distribuzione con oltre 500 punti vendita (A&O, Dok, Famila, Iperfamila e Sole365 le insegne presenti in Sud Italia, tra Campania, Puglia, Molise, Basilicata e Calabria) e oltre 5.500 addetti, il superstore appartiene alla famiglia beneventana dei Fallarino. Presente all'inaugurazione anche Clemente Mastella, con la fascia tricolore di primo cittadino di Benevento.

Ecosostenibilità ed eccellenze del territorio

Ubicato a circa 1 ora di distanza in auto da Napoli, all’interno del Centro Commerciale “Il Noce”, in via Dei Dauni (Bn), il supermercato è stato realizzato con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: infissi termici a risparmio energetico e isolamento acustico, banchi frigo ad alta efficienza e luci a led. E' inoltre dotato di digital infopoint per consultare gli ingredienti dei preparati, verificare i prezzi e prenotare il turno ai banchi assistiti, ed è all'avanguardia anche sul fronte del contrasto al Covid con la sanificazione quotidiana ad ozono di ogni reparto.

I numeri del superstore

La nuova struttura ha una superficie di oltre 1500 mq e un ampio parcheggio esterno. A disposizione dei clienti tutte le aree del fresco: gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, ortofrutta, con attenzione particolare ai prodotti del territorio (compresa una selezione di vini e birre pregiate, anche refrigerate) e un servizio di prenotazione di piatti gastronomici pronti. Ampio spazio, infine, è dedicato ai prodotti per vegetariani e vegani e per chi cerca una alternativa ai piatti di origine animale senza rinunciare al gusto.

«Siamo in un periodo storico complesso dal punto di vista economico e sociale ma non ci fermiamo - dichiara il direttore Vendite Franchising del Gruppo Megamark Giovanni Sicolo - anzi puntiamo a consolidare e rafforzare la presenza del Gruppo Megamark in Campania. Oggi più che mai, continua il nostro impegno di rendere accessibile la spesa di qualità al maggior numero di persone».