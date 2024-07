Fabrizio Corona: "A Napoli vengono scippati tutti. Ecco cosa succede a me..." - VIDEO

Sui social è diventato virale un video che ha come protagonista Fabrizio Corona. Nel corso di un'intervista, l'ex re dei paparazzi, ha parlato di Napoli e dello "speciale2 rapporto che ha con gli scippatori. Corona, in particolare, racconta che nella città partenopea - pur girando con orologi costosi - nessuno lo ha mai toccato.

"Porto sempre l'orologio a destra, ma non per gli strappi. A me non è mai successo nulla. Forse perché ho sempre rappresentato quel personaggio un po' borderline, un po' pazzo. Anche a Napoli, dove sono stati scippati tutti i calciatori, non mi è mai successo niente. Perché sono rispettato da questo punto di vista", ha detto Corona.