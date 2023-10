Apre 'La fabbrica delle meraviglie', tra caramelle e trenini si ritorna bambini|FOTO

Inaugurato in via Verdi, nel cuore di Napoli, lo store 'La Fabbrica Delle Meraviglie'. Presente per allietare grandi e piccini l’associazione “Giochi senza barriere”, con la distribuzione gratuita di caramelle e biscotti.

La Fabbrica delle Meraviglie è un progetto nato dalla mente di Giuseppe Guarino, operatore del settore ludico, entusiasta di inventare idee che possano stupire i visitatori. Il motore di tutto è l’approccio scenografico della struttura, interna ed esterna. Architetti, scenografi, ingegneri, grafici: un mix di professionisti, un team di creativi con l’ unico obiettivo di lavorare insieme per costruire lo store che conquisterà i bambini e ripeterà i più grandi nel passato.

L’anima dell’Antica Fabbrica è costituita dagli scricchiolii, dagli spifferi e gli sbuffi del movimento di ingranaggi e stantuffi, che tra alchimia e magia creano e modellano il biscotto come se fosse “un gioiello prezioso”, gustoso e profumato.

Tappa obbligata 'l'angolo delle schifezze' con leccornie provenienti da tutta Italia.