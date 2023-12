Bintou, la maga di extension cucite, treccine e capelli afro, e la sua storia d'amore con Napoli

Bintou Cisse ha un sorriso contagioso e una incredibile dolcezza nei modi. Quando arriviamo nel suo negozio, colorato e accogliente, in via Giuseppe Pica n. 29, poco lontano dalla stazione centrale, lei ha appena scoperto che qualcuno ha forzato la serratura della sua auto e portato via la spesa: pasta, riso, scatolame... Bintou però non si arrabbia: “è Natale, va bene così. Guarda - dice indicando l'auto - mi hanno lasciato l’albero. Lo addobbo stasera coi miei figli ”.

Bintou a Napoli è arrivata nel 2005. Veniva con diversi parenti dalla Guinea. Loro sono andati via, ma lei si è innamorata della nostra città e ha scelto di restare: "Napoli mi ha fatto subito sentire amata e io la ricambio con tutto il mio cuore. Qui non mi sono mai sentita sola", dice a napoliToday.

Il sogno di Bintou

A Napoli sono nati i suoi figli, oggi 11 e 17 anni, e dopo aver lavorato sodo Bintou è riuscita a realizzare il suo sogno: un negozio di parrucchiera tutto suo - Afro Beautè Coiffeur - specializzato, oltre che nel trattamento dei ricci, nelle extension cucite, che non danneggiano i capelli, e treccine con cui riesce a disegnare incredibili forme anche sulle "teste più difficili".

"Iniziare l’attività non è stato semplice - dice senza perdere il suo sorriso - avevo i bambini piccoli ma la cosa più difficile è stata ottenere la licenza"

Treccine: come farle durare a lungo

"Sembra incredibile ma se fatte bene le treccine proteggono i capelli - spiega Bintou - e curarle è davvero semplice: basta effettuare lo shampoo una volta e settimana, ovviamente con detergenti delicati, mettere cera o spuma e asciugarle con fon non eccessivamente caldo, facendo attenzione a non avvicinarlo troppo".

Di treccine esistono tantissimi tipi e Bintou li conosce tutti, dalle semplici african braids, generalmente lunghe e sottili, fino alle cornrows che partono dalle radici e disegnano sulla nuca motivi decorativi.

"Per mantenerle in condizioni ottimali e farle durare più a lungo, la sera prima di andare a letto si può indossare un cappellino o meglio ancora una cuffietta di seta". Se si rispettano queste semplici regole, le treccine possono durare mesi. Molto simile la manutenzione delle extension cucite o texitura, tra gli interventi più richiesti a Bintou: l'effetto è assolutamente naturale, non occorrono collanti, possono applicarsi anche ai capelli corti e durano molto a lungo.