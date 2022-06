Ex fidanzata di LDA si commuove mentre lui canta: le immagini diventano virali - VIDEO

L'ex fidanzata di LDA si commuove mentre lui canta sul palco del Pizza VIllage. La giovane era presente qualche sera fa sul Lungomare e mentre LDA cantava "Quello che fa male" si è commossa. Le immagini hanno fatto il giro dei social e su TikTok un'utente ha scritto: "Pov: sei l'ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione".

L'ex di LDA, Emanuela Pennino, ha però precisato nei commenti: "Hahahhaha ma non piangevo per lui , piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui".