Dal carcere alla pizzeria di Errico Porzio: "Grazie a te ho cambiato vita"

Dal carcere al lavoro in una delle pizzerie di Errico Porzio. La bella storia arriva dai social e a raccontarla è lo stesso pizzaiolo. In realtà, il noto pizzaiolo, condivide con i propri fan un messaggio che uno dei suoi lavoratori gli ha dedicato. Nel messaggio viene fatto riferimento ad un passato difficile superato grazie proprio al lavoro trovato da Porzio.

Questo il post condiviso sui social: "Più di 500 persone lavorano con noi, ad ogni apertura vedo negli occhi dei miei collaboratori la stessa gioia ed emozione che provo io. Spesso mi sento accusato di fare tanto, forse troppo per gli altri ma quando poi ti arriva un messaggio del genere da un tuo pizzaiolo, ti fermi, lo leggi, lo rileggi, e ti #ùcommuovi :

" Grazie perche mi hai dato lavoro, grazie perche il mio lavoro con te mi ha fatto cambiare vita, grazie perche mi fai fare il PIZZAIOLO over. E chi se lo aspettava nella mia vita, da un carcere ad un futuro roseo. Te ne sarò grato a vita, xke grazie a te oggi posso dire di avere un lavoro stabile, posso vantarmi di lavorare in un azienda forte ma soprattutto in una vera e propria famiglia, sempre xke tu tratti tutti allo stesso modo e ci fai sentire tutti uguali…. Io a te ti auguro tanta pace e serenità t voglio bene maestro ".

Grazie a te, perché nella mia vita queste sono le mie vere soddisfazioni".