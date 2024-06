Errico Porzio, lo sfottò per l'Italia è virale: "Lenta, docile e mai aggressiva"

Dopo l'eliminazione della nazionale italiana di calcio degli europei del 2024 sono state tante le reazioni. La squadra guidata dall'ex Napoli Luciano Spalletti non ha mai convinto, ma la sconfitta per mano della Svizzera ha amplificato i malumori. Tra le tante reazioni ce n'è una viralissima che arriva da Napoli.

Il noto pizzaiolo Errico Porzio, nel commentare la sconfitta, ha parafrasato il suo famoso motto per esprimere la sua grande delusione. " E vien vien, vien appriess a a me che ti porto agli Europei. Scendiamo in campo col 4-3-3 ma è stata un Italia lenta, docile e mai aggressiva. Opla' a casa. Replicate ma non imitate perché pure rappresentare l'Italia saddasapefa'. Che figur e....", si legge nel post.