Welcome Napoli: festa grande con Eugenio Bennato al Trianon e in anteprima il suo nuovo singolo

Termina con una grande festa al “Trianon Viviani – teatro della canzone napoletana”, in piazza Calenda 9, sabato 30 aprile, alle 21, il tour invernale di “W chi non conta niente”, che ha portato la musica di Eugenio Bennato in giro per l’Italia e all’estero con ultima tappa a Colonia, in Germania. Il Trianon Viviani, casa della canzone napoletana, teatro del popolo, è il luogo ideale per il maestro della musica popolare e il suo Taranta Power ed è qui che Eugenio Bennato ha scelto di presentare in anteprima live il nuovo singolo “Welcome to Napoli”, primo estratto del nuovo disco in uscita a fine 2022: un brano che parla di Napoli città dell'accoglienza, del rispetto e della valorizzazione delle diversità. Da sempre, infatti, la voce di Eugenio è sinonimo di pace, condivisione di culture, rispetto delle diversità, fratellanza tra popoli.

La serata

Eugenio (voce, chitarra classica, mandola, chitarra battente) sarà accompagnato sul palco, oltre che dalla storica formazione di Taranta Power, da una parte dell'ensemble vocale Le Voci del Sud. Con lui, Ezio Lambiase (chitarra classica e chitarra elettrica), Mujura (chitarra acustica e basso), Sonia Totaro (voce e danza), Francesca Del Duca (voce e percussioni) e Le Voci del Sud Laura Cuomo, Francesco Luongo, Angelo Plaitano e Daniela Dentato.

I nuovi lavori sono ispirati alle tematiche attualissime dell’integrazione e della valorizzazione delle identità mediterranee e dei Sud del mondo, la lotta alla globalizzazione imperante, le migrazioni e le paure del ricco occidente.

Eugenio Bennato

Eugenio Bennato fonda negli anni Settanta la Nuova Compagnia di Canto Popolare, e nel 1976 Musica Nova. Negli anni Novanta dà avvio, con Taranta Power, ad un movimento che impone la musica etnica italiana nella rete internazionale della World Music. Le pubblicazioni discografiche più significative sono Brigante se more (1980), Taranta Power (1998), Che il Mediterraneo sia (2002), Sponda sud (2007), Grande Sud (2008), Questione meridionale (2011), Canzoni di Contrabbando (antologia 2016), Da che Sud è Sud (2017). Il 2018 lo vede suonare nelle grandi capitali del mondo arabo africano: Tunisi, Rabat, Il Cairo, Algeri, Tangeri, Orano. Partecipa al festival 7Sois7Luas in Portogallo, ed è invitato dal Parlamento Europeo di Bruxelles a suonare in occasione della giornata dedicata ai diritti umani. Il 1° dicembre 2018 festeggia i vent’anni di Taranta Power con un grande festival in piazza del Plebiscito, Napoli.

Nel 2020 esce “Qualcuno sulla terra – canzoni inedite sulla creazione” con l'ensemble vocale de “Le Voci del Sud”, e il singolo “W chi non conta niente”, anticipazione del nuovo album, previsto per l'autunno del 2021.