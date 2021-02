Lotto, estrazione martedì 9 febbraio 2021

Dalle 21,00 conosceremo i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di martedì 9 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote.

A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Pertanto, a partire dal concorso dello scorso 17 novembre, tutte le ruote del Gioco del Lotto vengono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concludono alle 21,40 circa.

I numeri ritardatari

Grande attesa per il super ritardatario in Italia, il numero 1 sulla ruota di Napoli. Sono ben 113, infatti, i concorsi di assenza del numero sulla ruota partenopea.

Le vincite

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 6 febbraio, con il Jackpot che arriva a 104,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 9 febbraio.

È festa però per il fortunato che ha centrato il "4S", con una vincita di 52.251 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Napoli, presso il punto vendita Horizon Caf situato in via Canonico Scherillo, 39.

La combinazione vincente è stata 36, 49, 50, 61, 66, 76 Jolly 82, SuperStar 87. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 415.818 vincite.

Ultima estrazione

Questi i numeri estratti sabato 6 febbraio 2021: