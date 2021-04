Lotto, estrazione di martedì 6 aprile 2021

Dalle 20,00 conosceremo i numeri vincenti dell'estrazione del Lotto di martedì 6 aprile 2021 sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote.

Le vincite: provincia di Napoli protagonista

La provincia di Napoli è stata grande protagonista dell'ultimo concorso del Lotto, con vincite totali per quasi 36mila euro. 13.950 euro, infatti, sono stati vinti a Casoria, altri 12.500 a Frattamaggiore e 9.500 ad Arzano, riferisce Agipronews.

SuperEnalotto, nuova vincita in Campania

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 3 aprile, con il Jackpot che arriva a 132,6 milioni di euro in palio per il concorso di martedì 6 aprile.

È festa però per il fortunato che ha centrato il "5", con una vincita di 84.032,07 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Pagani (SA), presso il punto vendita Sisal Bar Varese situato in via Fontana, 50. La combinazione vincente è stata 1, 39, 53, 60, 75, 76 Jolly 36, SuperStar 8.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 514.839 vincite.