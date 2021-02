Lotto, estrazione giovedì 4 febbraio 2021

Dalle 21,00 conosceremo i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di giovedì 4 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote.

A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Pertanto, a partire dal concorso dello scorso 17 novembre, tutte le ruote del Gioco del Lotto vengono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concludono alle 21,40 circa.

I numeri ritardatari

Dopo l'uscita del super ritardatario 37, dopo ben 144 concorsi di assenza, l'attesa ora si sposta sul numero 1, che è al momento a 111 estrazioni di fila di assenza sulla ruota di Napoli.

Le vincite

La Campania fa registrare un’altra doppietta prestigiosa al SuperEnalotto. L’estrazione di martedì 2 febbraio ha visto centrare in regione due “5” da 50.253,94 euro ciascuno. Il primo vincitore ha convalidato la giocata a Bagnoli Irpino, provincia di Avellino, presso il bar Laceno in piazza Capua 42-43 mentre il secondo a San Bartolomeo in Galdo (BN), presso l’esercizio Al Capolinea sulla Strada Statale 369. La rincorsa al Jackpot ricomincia con il concorso di giovedì 4 febbraio, dove saranno in palio 101,8 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania, riferisce Agipronews, il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

Il concorso precedente

Questi i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di martedì 2 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli:

22 - 31- 9 - 82 - 49

Questi i numeri vincenti su tutte le ruote: