Lotto, estrazione giovedì 28 gennaio 2021

Dalle 21,00 conosceremo i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di giovedì 28 gennaio 2021 sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote.

A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Pertanto, a partire dal concorso dello scorso 17 novembre, tutte le ruote del Gioco del Lotto vengono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concludono alle 21,40 circa.

I numeri ritardatari

Attesa per il super ritardatario 37, assente sulla ruota partenopea da ben 143 concorsi. Il numero 1, invece, è al momento a 108 estrazioni di fila di assenza su Napoli.

Le vincite

Serata da ricordare per un giocatore di Ercolano, in provincia di Napoli. Nel concorso del Lotto di sabato 23 gennaio, infatti, il fortunato vincitore si è aggiudicato un premio da 22.500 euro grazie a un terno secco sulla ruota di Roma, come riporta Agipronews.

Il concorso precedente

Questi i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di martedì 26 gennaio 2021 sulla ruota di Napoli:

87 - 65 - 76 - 42 - 54

Questi i numeri estratti su tutte le ruote: