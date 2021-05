Lotto, estrazione di giovedì 27 maggio 2021

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 27 maggio 2021:

65 - 12 - 67 - 90 - 72

Questi i numeri estratti su tutte le ruote:

10eLotto, si festeggia una vincita da 100mila euro in Campania

Ricca vincita in Campania al 10eLotto nel concorso di martedì 25 maggio. Un giocatore di Ceraso, in provincia di Salerno, ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro, realizzato grazie a una puntata da 3 euro su un'estrazione frequente, come riporta Agipronews.