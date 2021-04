Lotto, estrazione di martedì 27 aprile 2021

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di martedì 27 aprile 2021:

3 - 75 - 20 - 12 - 29

Le vincite

Sono 25.594 in totale le vincite centrate in Campania per il concorso di sabato 24 aprile 2021 del Lotto. 1.512.422,00 euro l'ammontare delle vincite nella nostra regione.

Tra queste, 14.345 sono state centrate tra Napoli e provincia, per un ammontare di 881.671,00 euro vinti.

L'estrazione precedente