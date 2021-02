Lotto, estrazione martedì 2 febbraio 2021

Dalle 21,00 conosceremo i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di martedì 2 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote.

A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Pertanto, a partire dal concorso dello scorso 17 novembre, tutte le ruote del Gioco del Lotto vengono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concludono alle 21,40 circa.

I numeri ritardatari

Dopo l'uscita del super ritardatario 37, dopo ben 144 concorsi di assenza, l'attesa ora si sposta sul numero 1, che è al momento a 110 estrazioni di fila di assenza sulla ruota di Napoli.

Le vincite

Ruota di Napoli protagonista del concorso del Lotto di sabato 30 gennaio. L'uscita dopo 144 turni di assenza del numero 37, re dei centenari, ha prodotto vincite per 6,2 milioni di euro, pari al 56,8% del totale dei premi assegnati (11 milioni di euro).

Ben cinque delle dieci vincite più ricche del concorso - rende noto l'agenzia Agimeg - sono state centrate proprio sulla ruota campana e in ben quattro casi su cinque è stata protagonista la combinazione composta dal 37 (numero centenario) più l'ambo vertibile 48-84.

Nel dettaglio le vincite centrate con la ruota di Napoli sono finite a Roma e a Paese (TV), entrambe da 23.750 euro, a Montecorvino Rovella (SA) da 15.325 euro, a Burgio (AG) e a Olbia, entrambe da 14.250 euro.

Nel capoluogo campano si è festeggiato anche per una ricca vincita al SuperEnalotto, con un fortunato giocatore che ha centrato il "5", aggiudicandosi 58.858,76 euro. La giocata vincente è stata convalidata a presso il punto vendita Sisal Edicola De Pretis situato in via Depretis 77.