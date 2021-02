Lotto, estrazione sabato 13 febbraio 2021

I numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di sabato 13 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli:

Uscito il super ritardatario 1 nelle scorse estrazioni

Finita l'attesa per il super ritardatario in Italia, il numero 1 sulla ruota di Napoli. Dopo ben 113 concorsi di assenza del numero sulla ruota partenopea, martedì 9 febbraio l'uscita tanto inseguita dagli appassionati.

Le vincite

Anche stavolta la regola è stata rispettata. Ad ogni uscita, nel gioco del Lotto, di un numero ritardatario, corrispondono infatti sempre vincite importanti. E’ successo con l’1 su Napoli - riporta Agimeg - . Curioso il fatto che si sia abbinato al 5, vale a dire il secondo centenario del momento ma in ritardo sulla ruota di Venezia. L’uscita del centenario partenopeo ha permesso vincite, sulla ruota di Napoli, per 3,3 milioni di euro, vale a dire il 36% dei premi pagati in totale dal Lotto nell’ultima estrazione.

Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 9 febbraio, inoltre, è stato centrato ad Acerra un "5" da 33mila euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita di Silvia Terracciano in via Diaz 41. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 105,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente in Campania, riferisce Agipronews, manca dal 30 dicembre 2014, quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.