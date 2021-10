Lotto, estrazione di martedì 12 ottobre 2021

Dalle 20,00 in poi conosceremo i numeri vincenti sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote per le estrazioni del Lotto di martedì 12 ottobre 2021.

Le vincite nel fine settimana

Fine settimana fortunato per la Campania al 10eLotto: nel concorso del 9 ottobre, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha centrato una vincita del valore di 50 mila euro grazie a un 9 Oro.

Doppietta anche al Lotto: nel concorso del 9 ottobre due fortunati giocatori hanno centrato due vincite del valore di 23.750 euro ciascuna. La prima è arrivata a Casoria, in provincia di Napoli, mentre la seconda è stata centrate nel capoluogo partenopeo.