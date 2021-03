Lotto, estrazione giovedì 11 marzo 2021

Questi i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di giovedì 11 marzo 2021 sulla ruota di Napoli:

61 - 90 - 81 - 3 - 35

Questi i numeri estratti su tutte le ruote:

Le vincite

Due vincite 'napoletane' al SuperEnalotto nel concorso di martedì 9 marzo. Centrati due “5” del valore di 22.079,74 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Plinio 44/46 a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, mentre la seconda è stata registrata a Napoli presso il tabacchi di via XX Settembre 2B.