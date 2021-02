Lotto, estrazione giovedì 11 febbraio 2021

Dalle 21,00 conosceremo i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di giovedì 11 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli e su tutte le ruote. A seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020 e al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. Pertanto, a partire dal concorso dello scorso 17 novembre, tutte le ruote del Gioco del Lotto vengono estratte nella sede di Roma e, di conseguenza, le estrazioni si concludono alle 21,40 circa.

Uscito il super ritardatario 1

Finita l'attesa per il super ritardatario in Italia, il numero 1 sulla ruota di Napoli. Dopo ben 113 concorsi di assenza del numero sulla ruota partenopea, nel concorso di martedì 9 febbraio è arrivata l'uscita tanto inseguita dagli appassionati.

Le vincite

Anche stavolta la regola è stata rispettata. Ad ogni uscita, nel gioco del Lotto, di un numero ritardatario, corrispondono infatti sempre vincite importanti. E’ successo con l’1 su Napoli - riporta Agimeg - . Curioso il fatto che si sia abbinato al 5, vale a dire il secondo centenario del momento ma in ritardo sulla ruota di Venezia. L’uscita del centenario partenopeo ha permesso vincite, sulla ruota di Napoli, per 3,3 milioni di euro, vale a dire il 36% dei premi pagati in totale dal Lotto nell’ultima estrazione.

Nel concorso del SuperEnalotto di martedì 9 febbraio, inoltre, è stato centrato ad Acerra un "5" da 33mila euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita di Silvia Terracciano in via Diaz 41. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 105,4 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente in Campania, riferisce Agipronews, manca dal 30 dicembre 2014, quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Ultima estrazione

Questi i numeri vincenti per l'estrazione del Lotto di martedì 9 febbraio 2021 sulla ruota di Napoli:

15 - 1 - 5 - 60 - 75

Questi i numeri estratti su tutte le ruote: