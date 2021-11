Esecuzione forzata: nuove armi al Fisco dallo stop annunciato all'impugnazione degli estratti di ruolo

L’impugnazione degli estratti di ruolo rende possibile la contestuale richiesta di sospendere gli effetti coattivi della riscossione: significa poter bloccare subito, in fase preliminare, ogni azione esecutiva.

Se dovesse andare in porto la modifica dei primi due gradi del giudizio tributario annunciata nei giorni scorsi dal Mef- Ministero per l'Economia e Finanze, è evidente quindi che i contribuenti saranno molto più esposti a pignoramenti e blocco dei beni mobili.

"La non impugnabilità degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali è un'aberrazione da evitare assolutamente. Bisogna provare ad animare un contenzioso tra le parti che tuteli sia il contribuente che l’Ente”, spiegano in un comunicato congiunto i commercialisti Ezio Stellato, esperto in materia tributaria e fiscale, e Michele Saggese, presidente di A.D.C Napoli, assieme all'avvocato Angelo Pisani, presidente nazionale di Noi Consumatori. "La vicenda - sottolineano in particolare i tre esperti fiscali - rischia di mettere ancor più con le spalle al muro chi ha contratto debiti, specialmente nella nostra regione e a Napoli in particolare, dove è attesa una valanga di notifiche, creando così un circolo vizioso nel quale non ci saranno né vincitori né vinti”.

Eppure una soluzione pratica, agevole e conveniente è già stata delineata dal legislatore: “Sarebbe più opportuno lavorare sulla mediazione fiscale – spiega Stellato - Il contenzioso se è lecito va messo in piedi e deve essere discusso con merito ed attenzione. Se si introducessero elementi oggettivi come discrimini valutativi, il contenzioso potrebbe essere scremato e la fase dibattimentale non si verificherebbe in quanto il tutto si concluderebbe in un istruttoria amministrativa. Se a questo aggiungiamo la possibilità di poter definire una sorta di accordo transattivo durante il contenzioso, si salva guarderebbe l'interesse di entrambe le parti. E l’Europa passerebbe, probabilmente, dalle multe alle valutazioni positive nei confronti del nostro Paese”.