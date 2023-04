Quanto costa una escort a Napoli e in Campania: tutti i prezzi provincia per provincia

Nel 2022 nella sola città di Napoli ci sono state circa 10 milioni di ricerche attive di escort, prevalentemente brasiliane e italiane, dichiara una nota di Escort Advisor, la piattaforma online che indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i servizi "goduti", dall'aspetto fisico al rapporto qualità/prezzo, in base alle esperienze vissute sul campo o, meglio, nel letto.

Oltre 690.000 le recensioni raccolte in poco meno di 10 anni di attività per consentire agli utenti di "scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito", spiega la nota.

Con 5 milioni di utenti unici mensili solo in Italia, Escort Advisor è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. Si tratta di numeri che dovrebbero fare riflettere, e anche parecchio, soprattutto in considerazione del fatto che, in base alle statistiche di Escort Advisor e contrariamente a qualsiasi idea, giudizio o pregiudizio, gli utenti appartengono in maggioranza (più del 50%) alla fascia di età tra i 25 e i 34 anni.

Collocazione geografica e costi delle escort

Se campione regionale per numero di Escort (e 4a assoluta in Italia) si conferma Napoli, dove si trova oltre il 40% delle escort (al secondo posto Giugliano in Campania con il 2,20%, Sorrento con il 2,61%, Casalnuovo con il 2,13%, Pompei con l’1,44%, Casoria con l’1,03%, Ischia con lo 0,96%, Pozzuoli e Pomigliano d’Arco con lo 0,76%, Capri con lo 0,55% e presenza minima a Cimitile, Mugnano di Napoli, Caivano e Villaricca), l'andamento dei prezzi indica che non sempre la quantità consente di risparmiare. La città della Campania più cara per il sesso a pagamento è infatti proprio Napoli. Le più economiche sono invece Avellino e Benevento. Una escort a Napoli e provincia, in ogni caso, in base ai dati diffusi dal sito, è decisamente "economica" rispetto alle colleghe di Milano o Roma: all'ombra del Vesuvio, infatti, il prezzo medio del sesso a pagamento è di soli 90€, posizionando così Napoli e dintorni al 40º posto in tutta Italia:

La media dei prezzi delle escort per provincia è calcolata attraverso le recensioni degli utenti, e mostra un inesorabile aumento "anche se i costi - avvisa il sito - non hanno raggiunto ancora i livelli pre-pandemia"