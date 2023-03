Le città con più escort. La classifica di Escort Advisor

EscortAdvisor, il noto portale per chi è alla ricerca di sesso a pagamento e lo vuole "recensito", per essere certo di cosa acquista, ha fatto le pulci alle statistiche e ha contato tra le donne, nel nostro Paese, circa 115.000 avvocati, 15.000 militari, 5.000 magistrati, 159.000 imprenditori a fronte di ben 120.000 sex workers, implicitamente indicando, così, anche se non risultano dati per insegnanti e sanitari, che tra tutte le professioni tra cui scegliere quella più antica del mondo sarebbe - nel secondo millennio - la più gettonata o, comunque, tra le più gettonate dalle donne.

Marketing per il successo

"Ci sono escort che scelgono di costruire una reputazione in questo settore – spiega una nota di Mike Morra, ceo di EscortAdvisor – investono tempo e soldi per essere professioniste apprezzate dai loro clienti. Sono donne che si promuovono come ogni altro professionista in Italia e a volte anche meglio".

In effetti, il sito ha contato che nel 2022 sono state ben 91.500 le donne che si sono pubblicizzate come escort e sono ogni mese quasi 5 milioni gli utenti unici che accedono (quelli registrati sono 525 mila). Solo nel 2022 - precisa ancora EscortAdvisor - le ricerche sul sito sono state più di 718 milioni (+27% rispetto al 2021), le visualizzazioni di profili di escort sono state più di 524 milioni (+59% rispetto al 2021), le recensioni raccolte dal 2014 più di 590 mila.

Escort-boom

Decisamente in aumento, chiusa la parentesi della pandemia, il numero di escort registrate dal sito.

Come può leggersi nella tabella elaborata da EscortAdvisor, la città che detiene il primato per numero di escort che si sono registrate è la capitale, a quota 2830. Subito dopo, a breve distanza, Milano che ne conta 2807 e - decisamente a distanza - Torino con 1702. Solo quarta Napoli, con 1455 escort. Gli incrementi maggiori, dal 2022 al 2021, si sono registrati a Milano (+27%), Bari e Cagliari (entrambe a + 23%), e Palermo (+22%). Crisi, a quanto pare, invece, a Roma (-3%) e Bologna (-2%) dove - a quanto si legge - il numero di escort sul sito è in sia pur lieve decremento.