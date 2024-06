La Napoli di Elly: escort e trans, ci mette la faccia e risponde alla domande di NapoliToday

Incontriamo Elly in un bar elegante al centro di Napoli. Indossa shorts rosa e una camicetta di pizzo nero che ne evidenzia il décolleté mozzafiato. Intorno ai 30 anni, Elly è una escort ed ha deciso di metterci la faccia, facendosi intervistare, perché sta portando avanti, come testimonial, una battaglia importante, per il riconoscimento sociale della professione che svolge che, precisa, significa integrazione.

Elly è il nome con cui lavora su Escort Advisor, primo sito di recensioni escort in Europa, nato 10 anni fa che oggi - tra Italia, Spagna, Germania e UK - conta oltre 6 milioni di utenti unici mensili e solo in Italia indicizza mensilmente oltre 30.000 numeri di telefono e li mette a disposizione degli utenti, dando loro la possibilità di condividere, raccontandole, le esperienze dei loro incontri: "Le recensioni - spiegano ad Escort Advisor - sono uno strumento valido per premiare coloro che in maniera professionale esercitano il lavoro di escort e limitano il diffondersi di truffe o raggiri".

Escort: la professione in Italia

In Italia esercitare la professione di sex worker non è illegale, ma lo sono lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento. La legge di riferimento è la Merlin, che risale al 1958 molto diversa da quelle di Paesi come Germania, Paesi Bassi o Svizzera che puntano a proteggere i diritti di lavoratrici e lavoratori del settore garantendo sicurezza e dignità. "Il Sex Workers’ Day, che cade il 2 giugno, rappresenta un'occasione per affrontare e discutere, cercando soluzioni che rispettino i diritti e la dignità dei lavoratori del sesso – dice Mike Morra, ceo di Escort Advisor - È essenziale promuovere un dialogo aperto e inclusivo, che tenga conto delle esperienze e delle voci delle lavoratrici stesse, per creare un ambiente in cui possano lavorare in sicurezza e senza stigmatizzazione. La strada verso la piena tutela dei diritti dei lavoratori del sesso è lunga e complessa, ma il riconoscimento della loro umanità e dei loro diritti fondamentali è un passo cruciale verso una società più moderna".

Elly

Da dove vieni? "Sono di origini romene. 17 anni fa sono arrivata in Italia e vivo un po' tra Napoli e Catania"

Parli l'italiano in maniera meravigliosa: "Per uno straniero che arriva in un Paese nuovo è doveroso imparare la lingua, le abitudini, leggere la Costituzione. Ti devi integrare nella nuova società in cui stai andando ad abitare".

Quante lingue parli? "Cinque, sei se includo la mia: italiano evidentemente; inglese; spagnolo; francese, rumeno... Quando sono arrivata la mia base la mettevo sulla lingua inglese, che parlo e scrivo benissimo: per me è stato davvero un colpo forte, un colpo fortissimo, scoprire che qui quasi nessuno parlava inglese. Oggi come oggi qualcuno lo parla, però 17 anni fa era ancora peggio"

L'arrivo a Napoli

Come inizia il tuo rapporto con Napoli? "I primi approcci sono stati per la curiosità: avevo sentito di Napoli nel mio Paese e desideravo vedere, conoscere Napoli. E poi volevo anche vedere come è svolgere il mio lavoro a Napoli e che differenza ci sia tra Napoli e le città della Sicilia".

Gli uomini napoletani

Come trovi gli uomini napoletani? Come sono? "In primis l'uomo napoletano è bellissimo. Poi non si potrebbe dare una definizione: gli esseri umani sono talmente diversi... ci somigliamo solo fisicamente, anche perché il cervello umano è un muscolo, e ognuno va a sviluppare questo muscolo in maniera diversa. Non si potrebbe dare una definizione nemmeno pari al 50 per cento.

Poi è un uomo caldo, un uomo passionale, un uomo bello: solo begli aggettivi. Senti il calore: Napoli e Sicilia sono molto simili, non la stessa cosa, ma sono molto simili"

Il mare

C'è un posto di Napoli che preferisci? "Ho dei bei ricordi con il castello (Castel dell'Ovo), ricordi di quando ero un po' più piccola.

Amo il mare, anche a casa mia. Perciò decisamente tutto quello che riguarda il mare, sia in Sicilia che a Napoli, mi affascina. Sono cresciuta con il mare sotto i piedi.

Non c'è un posto, basta che mi porti al mare e sono contenta. Delle volte vado al mare soltanto per tranquillizzarmi".

Paura a Napoli

Hai mai avuto paura per le strade di Napoli? "A Napoli no. Le prime volte sono stata avvisata, mi hanno detto di stare attenta. Devo dire che non ho mai subito né visto alcun tipo di cosa spaventosa. Anzi. Ti faccio un esempio: mentre venivo all'incontro con te, nella metropolitana un signore è stato così gentile, mi ha detto se hai problemi chiamami che arrivo subito ad aiutarti. Stavo chiedendo informazioni sul posto del nostro incontro.

Sicuramente, come in ogni posto, ci sono persone brave e cattive, non lo metto in dubbio questo. Ma no, non ho paura. Io non mi sento insicura per le strade, qui. Anzi passeggiare è bellissimo: il sole, la gente. Non ho mai avuto paura, anche se ho sentito qualcosina, ma solo per racconto".

Una professione complicata

"Ero proprio contro questo lavoro, al 100%. Ho impiegato un paio di mesi per accettarlo e decidere di entrare in questa strada perché la rifiutavo. Oggi come oggi non mi dispiace perché - è una teoria mia personale - conosco gli uomini meglio di qualsiasi altra persona. Mentre arrivano da noi si spogliano dai vestiti ma anche dal carattere: sono sinceri, non devono fingere. Perciò mi ha tolto tanto questo lavoro, però mi ha regalato anche tante cose belle. Il fatto che io riesco a conoscere, un po' per la mia natura perché la mia mentalità è quella che è, e un po' per il mio lavoro, mi rende una persona forte, mi rende una persona sicura".

Perché hai iniziato questo lavoro? "Quando sono arrivata volevo diventare trans. Ho provato in vari modi, ma con un lavoro normale non ci sarei mai arrivata. Era una questione non soprattutto di costi, quanto per tenore di vita: il risultato sarebbe stato un altro, molto molto basso. Perciò, essendo una persona di carattere forte, evidentemente volevo andare in alto, in cima. Perché per me non basta soltanto la transizione, dopo la transizione bisogna integrarsi in questa società e questo è il 'lavoro' tra virgolette che molte mie colleghe non riescono a fare".

La cosa più difficile

"La cosa più difficile è integrarsi. Mi dispiace che alcune delle mie colleghe hanno subito a volte la transfobia. Io non so che significa perché ovunque entro sono sempre rispettata e trattata bene: credo che sono riuscita a integrarmi in questa società e mi piacerebbe molto che tante delle mie colleghe potessero integrarsi anche loro, perché è così meraviglioso vivere senza 'paura' - paura tra virgolette - di un giudizio, senza entrare in un bar o andare a cercare un lavoro senza timore che qualcuno ti manda via perché non sei una donna"

Fino quando pensi di continuare il tuo lavoro di escort. "Il mondo cambia. Ad esempio fino a 7/8 anni fa non c'erano le milf e arrivando ad una certa età ci si doveva ritirare. Adesso posso dirti che forse le milf lavorano più delle giovani. Perciò credo che una può lavorare finché se la sente, perché comunque ti arriva una specie di depressione con questo lavoro. E' proprio un peccato che non siamo tutelate con una legge, con delle tasse né con proprio con niente: è come se non esistessimo come persone"

La battaglia di Elly

Tu stai portando avanti una battaglia: "Le persone come me se non usano la testa, mettendo qualcosa da parte, arrivate alla vecchiaia non hanno proprio niente: non avranno pensione, assistenza, può darsi neanche i soldi per un affitto, niente.

In primis i soldi che noi guadagnamo sono in euro e non si possono dichiarare perché non c'è nessun ingresso (per la legge), non si pagano tasse; come seconda cosa non possiamo avvicinarci ad una banca per un mutuo, per un prestito, quindi abbiamo le mani legate. Se svolgi la professione come massaggiatrice chiaramente subito ti tolgono la partita Iva, perciò non sarebbe un'alternativa.

A livello umano è ingiusto e inaccettabile a metà degli anni Duemila che nessuno ragiona veramente che alcune persone - e non mi riferisco solo alla comunità LGBTQ+, mi riferisco al mondo escort - che alcune persone che magari non usano il cervello o non hanno tanta fortuna nella vita, perché non tutti siamo fortunati, o per qualsiasi disgrazia, possono finire sotto un ponte o morire, anche perché - non dimentichiamolo - le cure ormonali vanno a distruggere davvero molto l'organismo. Molte delle persone che ho conosciuto 17 anni fa oggi non sono più tra noi. Non puoi avvicinarti senza soldi a un medico, non esisti. È disumano.

Speriamo che qualcuno sentirà questa video intervista e magari metterà una mano sulla sua coscienza e farà qualcosa perché io credo che in questo momento il Governo, lo Stato italiano ha bisogno delle nostre tasse e noi abbiamo bisogno di pagarle per in qualche modo assicurare la nostra vecchiaia, la nostra pensione e anche per sistemare la nostra vita".