Top escort 2020: le più belle d'Italia

Pubblicata la classifica del sito Escort Advisor, la più grande piattaforma per chi è disposto a pagare per avere compagnia

Escort Advisor è tra le più vaste community del nostro Paese basata sulla condivisione. Il sito è riservato agli adulti, e offre una vasta scelta di possibili compagnie, a pagamento.

La forza della piattaforma sta nella possibilità, per chi ne fa parte come "utente", di scrivere e/o leggere recensioni sulle esperienze con le diverse tipologie di offerta presenti: escort, accompagnatrici, trans, mistress, massaggiatrici erotiche e anche coppie

"L'integrità dei contenuti è fondamentale per poter offrire un servizio imparziale ed affidabile", spiegano i gestori della piattaforma operativa che vanta oltre 30mila clienti e nei primi 3 anni ha raccolto più di 110.000 recensioni e opinioni da tutto il mondo: il servizio, infatti, è operativo in diversi Paesi oltre che in Italia. Particolarmente utile, in particolare, la "mappatura" dell'offerta (sull'esempio dell'arcinoto sito di valutazione di ristoranti e locali). E' sufficiente cliccare sulle piantina della città, per vedere foto e range di costo della compagnia disponibile.

La classifica 2020

Come ogni sito che si rispetti Escort Advisor pubblica statistiche e recensioni: l'ultima è la top ten delle escort e delle trans, stilata in base all'apprezzamento degli utenti.

Come si piazza Napoli

Miss escort 2020 La classifica per gli estimatori della bellezza partenopea offre una delusione più che cocente: nessuna delle operatrici presenti nella nostra città è entrata infatti nella selezione delle 10 più apprezzate escort per qualità estetiche.

Le più belle, secondo gli utenti, sono infatti a Roma e romana è Nicky, miss Escort 2020.

Al nono posto tuttavia c'è una bellezza campana: è la salernitana Regina Italianissima, che in foto offre un fondoschiena a dir poco notevole.

Miss Trans 2020 A Napoli non va meglio neanche per quanto riguarda questa categoria: al primo posto Veronika di Lecco (la città). E se è vero che al sesto posto c'è una bellezza che opera a Napoli, si tratta di Sakura Tx Asiatica