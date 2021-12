Escort Advisor cerca atleti e/o squadre amatoriali da sponsorizzare. Come candidarsi

"Escort Advisor", tra i principali e più gettonati siti per incontri "hot" attivi in Italia oltre che primo sito europeo con recensioni, sicuramente ha consentito di realizzare molti sogni. Deciso a fare di più, adesso tende una mano agli atleti e le atlete e lancia un progetto di sponsorizzazione sportiva, pensato - appunto - per supportare gli atleti e le atlete che vogliono realizzare i propri sogni.

In aprticolare, attraverso il portale Sponsorizza Passioni, Escort Advisor si propone di offrire un contributo concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti in difficoltà a causa della grave crisi generata dalla pandemia.

Come candidarsi

L'iniziativa, che andrà avanti per tutto il 2022, è rivolta a sportivi maggiorenni, non professionisti, che militano nelle società e nelle associazioni sportive italiane. Per candidarsi bisogna collegarsi al sito Sponsorizza Passioni e seguire le istruzioni.

"Daremo un contributo concreto alle tante associazioni, società sportive o singoli atleti in difficoltà per la grave crisi causata dalla pandemia, che ha colpito lo sport soprattutto nei suoi livelli non professionistici. Quindi speriamo che le adesioni continuino ad essere numerose per poter contribuire il più possibile alla ripresa anche del mondo sportivo", ha dichiarato Mike Morra, fondatore di Escort Advisor.