Errico Porzio apre nel noto centro commerciale: pizze gratis per tutti all'inaugurazione

Errico Porzio è pronto ad inaugurare una nuova sede di Porzioni di Pizza. La nuova location si trova nel Vulcano Buono (ingresso Capri). Sui social Porzio ha presentato il nuovo store dando appuntamento per l'inaugurazione. Inaugurazione che è stata fissata per domenica 12 maggio (Festa della Mamma) dalle ore 12. Ovviamente, come ha annunciato il noto pizzaiolo, pizze gratis poer tutti.

Queste le sue parole sui social: "Il successo di Porzioni di pizza ( la nostra pizza in teglia) è qualcosa di incredibile. L’ennesimo punto vendita che apre , il secondo in un centro commerciale. Come sempre ci piace festeggiare con voi ancor di più nel giorno della festa della mamma. Guagliu’ venit sempr appriess a me ca se magn e nun se pav".