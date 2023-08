Il lavapiatti si ammala, Errico Porzio lo sostituisce: la foto è virale

Sui social è virale una foto di Errico Porzio mentre, insieme ad un suo collaboratore, sta lavando piatti e stoviglie della sua pizzeria sul Lungomare. Il noto pizzaiolo ha raccontato che stava sostituendo uno dei lavapiatti che era tornato a casa perché non si sentiva bene, proprio mentre la sala era piena di gente. Così Porzio, in compagnia dell'altro addetto al lavaggio delle stoviglie, sì è messo in prima linea, raccogliendo i complimenti delle tante persone che lo seguono sui social.

A raccontare il fatto, con un lungo post, è stato lo stesso Porzio. Queste le sue parole: "Questa foto scattata a tradimento è stata inviata in uno dei mie gruppi pizzeria per prendermi in giro ( ciò vi fa capire il rapporto che ho con i collaboratori). In realtà non c'era molto da ridere. Ieri sono arrivato sul lungomare alle 13:30 per un intervista che dovevo rilasciare ad alcuni professori di un università americana alle 14:30.

Al mio arrivo ho salutato tutti ( come mio solito fare) ed arrivato nel vano lavaggio c'era Laim ( il ragazzo di fianco a me) triste, avvilito e nervoso. Quale era il problema? Era rimasto da solo nel pieno del lavoro perché l'altro addetto al lavaggio era andato via febbricitante. 200 persone sedute, piatti, bicchieri e posate che continuavano ad arrivare. Non c'è problema Laim, ti aiuto io. No capo ( così mi chiama)mi ha detto , si Laim, gli ho risposto. In un attimo gli è tornato il sorriso, ha messo un po' di musica sul suo cellulare e si è messo al mio fianco felice.

Dopo circa 30 minuti mi hanno Chiamato per l' l'intervista. Vai capo e lui è rimasto da solo ma continuando a sorridere e a lavorare felice, seppur da solo. Una pacca sulla spalla, una chiacchiera, un incoraggiamento o un piccolo esempio, a volte basta veramente poco per guadagnarsi la stima di una persona. Pur chest saddasapefa".