Campi Flegrei, l'appello di Errico Porzio è virale: "Non abbandonate questo territorio" - VIDEO

"Non abbandonate questo territorio". Sono queste le parole di Errico Porzio in merito all'attività bradisismica che ormai da mesi sta interessando i Campi Flegrei. Le continue scosse sembrano "spaventare" anche i turisti e i commercianti sono sempre più preoccupati. Un appello arriva, come detto, dal noto pizzaiolo che ha investito nello stesso territorio.

Ma il suo appello è a favore dell'intero comparto commerciale: dalle piccolo botteghe alle grandi imprese. Qualche giorno fa ha anche ideato una nuova pizza la "Pozzuoli resisti". Per l'occasione la stessa è stata donata non solo ai clienti della sede di Pozzuoli, ma anche ad altri commercianti in segno di solidarietà.

Queste le parole di Porzio su Instagram: "Pozzuoli sta vivendo un momento particolare. Le frequenti scosse di terremoto hanno messo palesemente tanta preoccupazione fra la gente. Ma c’è però da dire che essendo di origini vulcaniche sono costantemente tenute sotto controllo. Chi ne sta soffrendo in particolar modo sono le attività commerciali ed è a loro che va il mio pensiero.

Andiamo a Pozzuoli, andiamo per un caffè, per un aperitivo, per una cena in un ristorante, per fare la spesa in una piccola bottega o in grande supermercato, per acquistare una t-shirt o un pantalone. Io sarò il primo a farlo e voi venit appriess a me, Pozzuoli non deve e non può morie. A tal proposito stamattina nella mia sede puteolana ho creato una pizza dai sapori e profumi flegrei. Come si chiama? Pozzuoli Resisti perché pure una resistenza saddasapefa".