La pizzeria Errico Porzio chiude temporaneamente la sua sede al Vomero, in via Scarlatti, per lavori di ristrutturazione e ampliamento locale.

La riapertura - si legge sulle pagine social del brand - è prevista tra circa un mese. Nel frattempo resterà operativa per l'asporto l'altra sede vomerese, in via Bernini.