Errico Porzio stupisce ancora: arriva la Pizza "Sushi" - VIDEO

Errico Porzio presenta la sua ultima creazione. Il noto pizzaiolo napoletano, molto amato sui social, ha mostrato in un video la sua Pizza "Sushi". Il video, che in poco tempo è diventato virale, è accompagnato da questo post: "Poichè Errico è un tipo "sushiettibile" è andato da Hachi Ristorante Giapponese al Vomero ed ha preparato una Pizza Sushi".

La creazione di Porzio è destinata a riscuotere un grande successo. Infatti, la Pizza Sushi sembra avere le carte in regola per accontentare in un solo colpo gli amanti del noto piatto partenopeo e quelli della cucina giapponese.