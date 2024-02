Errico Porzio "porta bene" a Geolier: ecco la pizza dedicata a Sanremo - VIDEO

Geolier, ieri sera, con la sua "I p' me, tu p' te" ha conquistato il primo posto - provvisorio - della classifica del Festival di Sanremo. Una grande gioia per l'intera città di Napoli che spera di vederlo vincitore anche sabato, in occasione della chiusura della kermesse. Tra i suoi tanti supporters anche il noto pizzaiolo Errico Porzio. Porzio, sui social, ha condiviso una foto con una pizza dedicata al rapper con tanto di "invito" a votarlo. Ma non è tutto.

Qualche ora prima, infatti, Porzio ha addirittura dedicato una pizza a Geolier, dedica poi "estesa" all'intero Festival. Si tratta di una pizza "a fiore" che presenta un gusto diverso per ogni petalo. La pizza è disponibile, spiega Porzio in un video, nella sua sede di Pozzuoli.