Fa troppo caldo? Errico Porzio presenta la sua "fresella" - VIDEO

Errico Porzio presenta la sua versione di fresella. In un nuovo video social, il noto pizzaiolo partenopeo come da un panetto per la pizza possa nascere un piatto fresco, tipico dell'estate. Dopo una cottura "lenta, docile e mai aggressiva" - come lui stesso ama ricordare - la base di pizza viene condita con lattuga, olive verdi, mais, datterini, olive nere e tonno fresco, olio e sale. Al centro, poi, un ciuffetto di rucola e un bocconcino di mozzarella.